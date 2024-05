Tornare subito a vincere

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo la breve parentesi in serie D a Cenaia torna in Eccellenza mister Massimo Macelloni che seguirà i Mobilieri Ponsacco. "Ringrazio il presidente Valerio Sisti che mi ha dato l’opportunità di allenare il Ponsacco dove sono stato già giocatore ed ho piacere di tornarci da allenatore. Piazza importante molti vorrebbero essere al mio posto". Quale progetto è in corso per la nuova squadra? "Parlando col direttore sportivo e la società stiamo già vagliando alcuni profili per costruire un buon gruppo. Dopo la recente retrocessione, non dico di fare pazza pulita, però ci deve essere un rinnovamento ed un ringiovanimento dei quadri. Non bisogna portarsi dietro le scorie dell’anno passato ma ci vorranno giocatori nuovi e la società e al corrente di questa impostazione. Intanto bisognerà lavorare sodo e con lucidità in questo periodo e poi con continuità durante la stagione". Il Ponsacco ...

