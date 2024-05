Torna la Fiera di Sant’Ubaldo | tutto pronto per la 45° edizione della manifestazione

‘Il cuore scende in campo per la Mongolfiera ’ si presenta quest’anno con un numero di squadre elevato e il record di partecipanti. Il tradizionale torneo di calcio tra Ordini professionali, Istituzioni e Associazioni benefiche, prevede 16 squadre, ...

Monza, 6 maggio 2024 – Seconda edizione di "Monza in vino" sabato 11 e domenica 12 maggio, la fiera nazionale alla scoperta delle eccellenze vinicole italiane . Un appuntamento imperdibile per i cultori del buon vino che per la seconda volta viene ...

Fiera delle Terre Rosse a Ceresole d'Alba - fiera delle Terre Rosse a Ceresole d'Alba - Venerdì 31 Maggio, Sabato 1 e Domenica 2 Giugno torna a Ceresole d'Alba la fiera delle Terre Rosse, un evento straordinario che celebra la ricchezza culturale, la tradizione e la cultura del territori ...

Torna Bologna Estate, 362 progetti da maggio a settembre - torna Bologna Estate, 362 progetti da maggio a settembre - "Un progetto di politica culturale a sostegno delle comunità e non una semplice rassegna di eventi: questa è l'idea che abbiamo di Bologna Estate", ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel p ...

Il Caseificio Maldera torna al Cibus per l'edizione 2024 - Il Caseificio Maldera torna al Cibus per l'edizione 2024 - La fiera dell'agroalimentare tenutasi dal 7 all'10 maggio ... desidera essere al passo con le ultime tendenze». «Noi torniamo carichi di progetti per il futuro - continua Giuseppe Maldera - per ...