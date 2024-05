Torna il noir di Maggio in giallo Il festival compie dieci anni e apre agli scrittori stranieri

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "ine siall’internazionalizzazione. L’edizione 2024 delletterario di San Giuliano ospiterà 12 autori italiani e due, diventando così un evento che guarda all’Europa. Organizzata dall’associazione culturale Il Picchio e dalla libreria Libropoli col contributo del Comune di San Giuliano, la rassegna della letteratura gialla eresterà in agenda dal 16al 7 giugno, fra cene a tema e presentazione di libri (il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook del Picchio). Ad aprire le danze, domani alle 20 alla trattoria La Primavera di San Giuliano, dove le iscrizioni sono già sold out, saranno i giallisti Valerio Varesi e Paolo Roversi. La ...

