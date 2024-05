Torna Il Libro Possibile | oltre 250 ospiti al festival culturale dell’estate italiana

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 maggio –“Il”, ilche si terrà a Polignano a Mare (Ba) dal 10 al 13 luglio, e a Vieste (Fg) dal 23 al 27 luglio. Diretto da Rosella Santoro, l’evento ospiterà250 tra autori ed esperti nazionali ed internazionali di diversi campi del sapere. In doppia anteprima a giugno, con Massimo Cacciari e Massimo Recalcati. Dopo l’esordio dell’anno scorso,con la XXIII edizione delil “Special”, un serata in lingua inglese dedicata soprattutto aglistranieri. Tra questi, il 23 luglio sarà presente “il giornalista e attivista più arrestato dell’Iran” Taghi Rahmani, marito della vincitrice del Nobel per la Pace 2023 ...

TORINO – Sono oltre duemila le persone accolte allo spazio della Camera dei deputati al Salone del libro di Torino, che si concluderà oggi. Nello stand del Ministero dell’istruzione e del merito, dove Montecitorio ha una propria area dedicata, in ...

Trustpilot annuncia nuove funzionalità basate sull'AI che consentono alle aziende di interagire in modo proattivo con i propri clienti - Trustpilot annuncia nuove funzionalità basate sull'AI che consentono alle aziende di interagire in modo proattivo con i propri clienti - Le nuove funzionalità assistite dall'intelligenza artificiale aiutano le aziende in forte crescita a rafforzare le relazioni con i consumatori, prevedendo e riassumendo i trend attuali e futuri sulla ...

Libro Possibile a Polignano e Vieste: edizione record con oltre 250 ospiti - libro Possibile a Polignano e Vieste: edizione record con oltre 250 ospiti - Summit di autori ed eccellenze del nostro tempo riuniti in Puglia al libro Possibile 2024, il festivl diretto da Rosella Santoro. oltre 250, tra i più illustri esponenti nazionali e internazionali dei ...

Tennis, al Foro Italico presentati progetti FITP per il 2024 e libro su Sinner - Tennis, al Foro Italico presentati progetti FITP per il 2024 e libro su Sinner - Il libro, disponibile in anteprima nello stand FITP al Foro Italico ... dal campo di gioco ai banchi di scuola e oltre.