Torna Bettini - con Tarquinio e Cont - panico tra i socialisti del Pd

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Marcoè «un fiore all’occhiello», dice Goffredo. Dipende quale fiore. Uno che non vuole sostenere militarmente l’Ucraina ne accelera obiettivamente la morte: sarà un crisantemo, semmai.to, come il film di propaganda sul Migliore dopo l’attentato del ’48, “Togliatti èto”, con il solito Auditorium pieno di amici e compagni, dallo stessoa Giuseppee, con il suo ennesimo libro sempre accattivante intitolato “Attraversamenti”, che è un bel titolo perché in effettiha attraversato varie epoche politiche e conosciuto mille personaggi importantissimi. Certo, da Pietro Ingrao a Marcoil salto è da record del mondo, ma sta di fatto che oggi questo dirigente che ...

Pd, così nasce il dopo Schlein: Bettini, Rutelli & Co. con la matrioska "Conte" - Pd, così nasce il dopo Schlein: bettini, Rutelli & Co. con la matrioska "Conte" - Il salotto della sinistra romana si ritrova in casa di Goffredo bettini, all’Auditorium: l’ultimo libro del kingmaker del Pd romano ...

Conte, Gualtieri e tutta la nostalgia rossogialla alla presentazione del libro di Bettini - Conte, Gualtieri e tutta la nostalgia rossogialla alla presentazione del libro di bettini - All'Auditorium Parco della Musica si ritrovano l'ex premier e il sindaco di Roma, ma anche Zingarettiì, Rutelli e pezzi di sinistra romana. Mentre l'autore di "Attraversamenti" ricorda a Pd e M5s che ...

Pd, Tarquinio bacchetta ancora Schlein: “Mi sento come un papa straniero” - Pd, tarquinio bacchetta ancora Schlein: “Mi sento come un papa straniero” - «In questo Pd mi sento un Papa straniero». Sono le parole con cui Marco tarquinio, candidato nella circoscrizione Centro per il Pd, apre ...