Torino - studentessa di 13 anni abusata nel bagno della scuola | professore indagato per violenza sessuale pluriaggravata

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unè stato allontanato da unamedia in provincia di, lo scorso febbraio: su di lui pende un’indagine per. Il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia dei genitori di una13enne ed è in mano alla pm Lisa Bergamasco. Secondo le accuse, riportate dalla Stampa, l’uomo avrebbe circuito la giovane, forzandola a consumare dei rapporti con lui nei bagni e nelle classi vuote dell’istituto. I genitoriragazza hanno scoperto l’accaduto perché, improvvisamente, la figlia aveva perso la voglia di andare a, non studiava e non riusciva più a dormire. Così, il padrepresunta vittima ha controllato il cellulare dell’adolescente, scoprendo dei ...

Il drammatico racconto della studentessa di Psicologia di Torino che si prostituiva per pagarsi il crack : cos'ha detto in Aula la ragazza

Professore violenta studentessa 13enne a scuola, il papà della vittima scopre le chat con l’insegnante - Professore violenta studentessa 13enne a scuola, il papà della vittima scopre le chat con l’insegnante - I fatti sarebbero avvenuti in una scuola media, durante le ore di lezione. Il prof trascinava la vittima in bagno per abusare di lei.

Abusi a una tredicenne, indagato professore delle medie - Abusi a una tredicenne, indagato professore delle medie - La denuncia del padre della giovane: sul cellulare della figlia le chat con l'uomo. Dalle testimonianze raccolte dal Pm le molestie nei bagni e nelle aule vuote della scuola. Il docente è stato sospes ...

Studenti in tenda all'Università di Genova per fermare la guerra in Palestina - Studenti in tenda all'Università di Genova per fermare la guerra in Palestina - Leonardo Ambrosio di Cambiare Rotta spiega le ragioni della protesta: "La acampada si inserisce all’interno di una mobilitazione che va avanti da ...