Torino - i bambini delle elementari arruolati dai pro Palestina | in corteo nell’ateneo occupato Ispezione del ministero

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Adi una classein gita sono statinelle proteste prodei collettivi, all’interno dell’università occupata. In un video che sta giurando online li si vede sfilare dietro una bandiera palestinese, mentre vengono incitati a intonare slogan sul conflitto in Medio Oriente. Sul caso ildell’Istruzione ha annunciato un’. Idai pronell’università occupata Secondo quanto raccontato dalle maestre, i, provenienti dalla vicina Chieri, sono stati sorpresi dalla pioggia all’uscita dal museo. Le insegnanti hanno riferito di aver deciso di ...

O noi della Juve ntus, o loro del Torino. Questa storia di esclusione è stata raccontata martedì dalla Gazzetta dello Sport. In sintesi: in Piemonte la Juve ntus non vuole partecipa re ai tornei riservati ai bambini dai 7 ai 13 anni e organizzati ...

Bambini delle elementari in corteo dentro Palazzo Nuovo con la bandiera palestinese, il Ministero dispone ispezione - bambini delle elementari in corteo dentro Palazzo Nuovo con la bandiera palestinese, il Ministero dispone ispezione - torino – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto che è stata predisposta un’ispezione “in merito al caso dei bambini della Scuola primaria di Chieri, condotti, durante una visita ...

Bambini delle elementari di Chieri dentro Palazzo Nuovo. In corteo con la bandiera palestinese - bambini delle elementari di Chieri dentro Palazzo Nuovo. In corteo con la bandiera palestinese - Polemica su una classe elementare di Chieri ripresa in un video mentre intona dei cori pro Palestina nella sede dell'Università di torino di Palazzo Nuovo, da ieri occupata dai collettivi studenteschi ...

Bimbi in corteo per Gaza a Torino, arriva ispezione ministero - Bimbi in corteo per Gaza a torino, arriva ispezione ministero - Una classe di Chieri, comune di 35 mila abitanti della città metropolitana di torino, nel capoluogo sabaudo per una gita, terminata l'uscita didattica al 'Xké', il «laboratorio della curiosità» che d ...