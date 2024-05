Tor Bella Monaca – Rubano lavagna in scuola elementare | 2 arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Agenzia Nova) – Furto aggravato in concorso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale: con queste accuse, stanotte, poco prima dell’una, sono state arrestate due persone in via Acquaroni, al civico 53 a Roma. I due, un uomo di 24 anni e una donna di 48 anni, entrambi italiani, nottetempo si sono introdotti nelladella zona rubando da una classe unaelettronica. L’arresto è stato effettuato dagli agenti delle volanti della polizia di Roma.