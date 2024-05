Tomb Raider sarà una serie TV

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Angelina Jolie nei panni di Lara Croft Il mito di Lara Croft sta per rivivere sul piccolo schermo. Prime Video è infatti al lavoro su unabasata su, la celebre saga di videogiochi incentrata sulle avventure dell’archeologa e avventuriera di fama mondiale. Un progetto, in fase di sviluppo, che vede Phoebe Waller-Bridge nelle vesti di scrittrice e produttrice esecutiva. “Se potessi dire a me stessa da adolescente che sta succedendo, penso che esploderebbe.è stato una parte importante della mia vita e mi sento incredibilmente privilegiata di portarlo in televisione con collaboratori così appassionati. Lara Croft significa molto per me, come per molti, e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Pipistrelli compresi“ ha dichiarato Phoebe Waller-Bridge, vincitrice tra ...