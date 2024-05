Tiro a volo - i convocati dell’Italia per gli Europei di Lonato | Rossetti e Cassandro cercano il pass olimpico nello skeet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tammaroe Gabrieleandranno alla ricerca dell’ultimodiretto non nominalemaschile: è questo il principale motivo d’interesse per l’Italia agli2024 didi, anche se in caso di mancata qualificazione è già aritmeticamente certo ilnominale attraverso il ranking per Gabriele. La rassegna continentale andrà in scena dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana gare riservate prima al trap (17-20 maggio) e poi allo(22-26 maggio). Da sottolineare che per la categoria senior si assegneranno le ultime carte olimpiche dirette in tutte le specialità individuali: ...