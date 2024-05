Thiaw | Passare dalla Bundesliga alla Serie A è stata una BELLA SFIDA Maldini decisivo per me - l’ho studiato molto Milan e Germania | ecco cosa penso

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Malick, difensore del, ha parlato della sua esperienza in rossonero al Corriere dello Sport Malickè da due anni al. In un’intervista al Corriere dello Sport il difensore tedesco fa il punto sull’esperienza fin qui avuta in Italia. É UN LEADER DEL– «di no perché quella non è