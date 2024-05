Thiago - futuro scuro Il pressing di Bologna Lui vuole rimandare alla prossima settimana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Se solo potesse, in questi giorni anche la statua del Nettuno si schioderebbe dal piedistallo in cui nel Cinquecento la collocò il Giam, scenderebbe sul selciato della piazza e ti sussurrerebbe all’orecchio la domanda che in città si fanno tutti: che cosa farà? Ildi Motta, ora che la qualificazioneChampions è già nella bacheca di Casteldebole e battere la Juve lunedì notte al Dall’Ara sarebbe la fatidica ciliegina sulla torta, è l’argomento che tiene banco più di ogni altro, oltre a tenere col fiato sospeso proprietario, dirigenti rossoblù e un popolo, quello rossoblù, che è tornato a sognare in grande e che proprio sul più bello non vorrebbe svegliarsi ‘scoprendo’ di aver perso l’uomo che di quel sogno è stato probabilmente il principale artefice. Anche ieri al ‘Galli’ Saputo e la ...