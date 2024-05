Theo Hernandez dice ADDIO al Milan In estate andrà a giocare in QUELLA SQUADRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 15 maggio 2024)al? L’INCASTRO internazionale che potrebbe permettere al terzino rossonero di andare via Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di, terzino che potrebbe addirittura lasciare la corte rossonera per andare all’estero nella prossima sessione di calciomercato Il francese potrebbe lasciare ilanche e soprattutto nel caso in