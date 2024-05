The Second Act - la recensione | cia - si interrompe!

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il film: TheAct, 2024. Regia: Quentin Dupieux. Cast: Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard, Manuel Guillot. Genere: commedia. Durata: 95 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Quattro persone si incontrano per un caffè, ma nulla è come sembra… A chi è consigliato? Agli amanti del cinema stralunato del regista Quentin Dupieux e delle commedie francesi fatte con criterio. Tra le recenti certezze della vita cinefila c’è il fatto che Quentin Dupieux, uno dei più prolifici cineasti francesi, assicura almeno un film all’anno. E così, dopo la doppietta del 2023 formata da Yannick e Daaaaaalì! (presentati a un mese di distanza l’uno dall’altro, il primo a Locarno e ilo a Venezia), eccolo di nuovo pronto, per l’apertura di Cannes, con un nuovo lungometraggio, ...

Feud 2: Capote vs. the Swans ? La seconda stagione della serie antologica prodotta da Ryan Murphy e diretta da Gus Van Sant è un ritratto onesto e curato di Truman Capote . Protagonisti Tom Hollander e Naomi Watts. Dal 15 maggio su Disney+. La nostra ...

