(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il nuovo, divertente film d’azione TheGuy, attualmente in sala, si chiude con unanella quale il divo Tom Ryder e la sua produttrice Gail Meyer precipitano con l’elicottero e vengono arrestati per l’omicidio dello stuntman Henry e per aver tentato di far ricadere le loro colpe sul protagonista, Colt Seavers. Tom e la sua complice, che avevano tentato la fuga dal set del film Metalstorm, dopo essersi impossessati delle prove della loro colpevolezza, vengono tratti in arresto da due agenti attempati.capito chi sono? Heather Thomas and Lee Majors ai tempi del telefilm Professione PericoloI primi piani dedicati ai due agenti non lasciano dubbi che siano due personaggi famosi, anche se sono passati molti anni da quando erano davvero popolari: si tratta di Lee Majors ed ...

Nel fine settimana, da venerdì 3 a domenica 5 maggio, andranno in scena a Baku delle vere e proprie prove generali del prossimo Campionato Europeo di Ginnastica ritmica , in programma a Budapest in Ungheria, dal 22 al 26 maggio. L’ European Cup ...

In Azerbaijan anche Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. ROMA - Il prossimo weekend, da venerdì 3 a domenica 5 maggio, a Baku , in Azerbaijan, ormai sempre più fulcro di tantissimi eventi ginnici, andranno in scena delle vere e proprie prove ...

The Fall Guy, la scena post credits: avete riconosciuto i due poliziotti - The fall Guy, la scena post credits: avete riconosciuto i due poliziotti - Il nuovo, divertente film d’azione The fall Guy, attualmente in sala, si chiude con una scena post credits nella quale il divo Tom Ryder e la sua produttrice Gail Meyer precipitano con l’elicottero e ...

Festival del cinema africano, vince la Cina - Festival del cinema africano, vince la Cina - Con la vittoria di Some Rain Must fall, coproduzione Cine-Usa-Francia firmata dal giovane regista cinese Qiu Yang si è chiusa a Milano e online la 33esima edizione del FESTIVAL ...

The Fall Guy: lo sceneggiatore risponde alle controversie per la battuta su Johnny Depp e Amber Heard - The fall Guy: lo sceneggiatore risponde alle controversie per la battuta su Johnny Depp e Amber Heard - La recente pellicola The fall Guy ha scatenato una discussione sui social media a causa di una battuta, ora lo scrittore risponde ...