(Di mercoledì 15 maggio 2024) Su, grazie a un'offerta a tempo, è attualmente possibile recuperarre Theinblu-ray in. Il genere della fantascienza si presta da sempre alla creatività degli artisti e creativi più disparati, accogliendo al suo interno storie e racconti che hanno pure fatto la storia del grande schermo. Gli esempi in questo senso sono parecchi e non stupisce il fatto che anche gli autori contemporanei dietro la macchina da presa continuino a lasciarsi ispirare dal passato, sia remoto che recente. Non è infatti difficile scorgere questo processo nelle radici alla base dei loro personalissimi universi narrativi nei quali sono palesi i richiami degli altri che hanno lavorato allo stesso modo in precedenza. Un esempio di cielo …

The Creator: la versione blu-ray del film di Gareth Edwards è in sconto su Amazon - The creator: la versione blu-ray del film di Gareth Edwards è in sconto su Amazon - Su Amazon, grazie a un'offerta a tempo, è attualmente possibile recuperarre The creator in versione blu-ray in sconto.

Tutte le novità su Gemini, l’AI in Android e gli strumenti per i creativi - Tutte le novità su Gemini, l’AI in Android e gli strumenti per i creativi - Anche se meno potente della versione 1.5 Pro, le capacità di ragionamento multimodale su grandi quantità di informazioni sono comunque di elevatissimo profilo e fra i suoi principali pregi vi sono le ...

La conferenza Google I/O 2024 in diretta: l'intelligenza artificiale nel motore di ricerca, Astra «l'assistente del futuro» - La conferenza Google I/O 2024 in diretta: l'intelligenza artificiale nel motore di ricerca, Astra «l'assistente del futuro» - Sono d ue giorni di intensi annunci sul fronte intelligenza artificiale. Inizia Open AI, lanciando un nuovo modello - gratuito per tutti - chiamato GPT-4o più veloce e che soprattutto ha l'obiettivo d ...