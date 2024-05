Tessile e idraulica chiedono cucitrici e manutentori

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Cucitrice, 1 posto. Requisiti: esperienza significativa nell’utilizzo di macchine tessili industriali, disponibilità al lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30; Mansione: azienda specializzata nel confezionamento abiti ricerca figura con esperienza nella conduzione di macchine da taglio e macchina piana nel settore industriale, Contratto: tempo determinato; Sede di lavoro: Bergamo; Candidature: [email protected] , codice 21249. Manutentore impianti termoidraulici, 1 posto. Requisiti: possesso patente b per guida mezzo aziendale; Mansione: manutenzione impianti termoidraulici, montaggio e smontaggio pezzi presso aziende clienti dislocati principalmente nel nord italia; Contratto: tempo determinato, si valutano anche figure senza esperienza disponibili all’apprendistato; Sede di lavoro: Grassobbio; Candidature: ...

