TERZA CATEGORIA - B Finisce in parità il posticipo

(Di mercoledì 15 maggio 2024)in(0 a 0) ildella ventinovesima giornata, nel girone "B", tra Farneta e Bargecchia. Due formazioni che, ormai, a questo torneo non hanno più niente da chiedere e che si trovano a centro classifica. Una sfida che si è giocata su buoni ritmi, ma che ha visto nessuna delle due prevalere e conquistare i tre punti. La classifica aggiornata: Morianese 70; Valfreddana 66; Vorno 64; Folgore Segromigno Piano 59; Sporting Forte dei Marmi 56; Stiava 48; Atletico Marginone 41; San Lorenzo 39; Aquila Sant’Anna 38; Bargecchia 32; Farneta 29; Calcistica Popolare Trebesto, Spianate 28; Retignano 26; Veneri 21; Sant’Alessio 3. Sabato in entrambi i gironi si giocherà l’ultimo atto di questo campionato e si capirà quali saranno le squadre che affronteranno i play-off, con la griglia definita. Sarà un’ultima giornata ...

