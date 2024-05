Terribile incidente nel rugby | spina dorsale rotta - aperta una raccolta fondi per le cure

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La 23enne australiana Mikaela Lankowski ha subìto uninfortunio che le ha rotto il collo in tre punti: ha perso sensibilità agli arti, i medici che non sono nemmeno in grado di dirle quanti interventi chirurgici saranno necessari.

