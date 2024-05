Tentata violenza sessuale | Voleva baciarmi sulla bocca - io no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Erano amici. Poi si erano scambiati i numeri di cellulare per magari andare a mangiare assieme qualcosa. E lui quella sera era andato a trovarla sul posto di lavoro. E’ da questo punto che le versioni sono opposte e inconciliabili. Secondo la ragazza - una giovane della Bassa Romagna parte civile con l’avvocato Alessandra Giovannini - lui aveva a più riprese tentato di baciarla per poi affrontarla con insulti e chiamarla più volte al telefonino. Secondo l’uomo - un 44enne residente a Bagnacavallo e difeso dall’avvocato Edy Guerrini - invece non era accaduto nulla di tutto ciò. Ieri mattina il gup Janos Barlotti, come chiesto dal pm d’udienza Francesco Coco, lo ha rinviato a giudizio pere per molestie continuate. Se ne parlerà nel processo al via a metà ottobre. La vicenda risale alla notte del 26 agosto ...