Tentano di introdurre droga nel carcere di Aversa - incastrate dai cani antidroga

(Di mercoledì 15 maggio 2024). Due donne, madre e figlia, sono state denunciate ieri nella casa di reclusione di, in provincia di Caserta, per avere tentato di consegnare hashish durante il colloqui. A scoprirle sono stati i dueantidella Polizia Penitenziaria Tyson e Spike che hanno fiutato la presenza dellanei pantaloni della madre e nella borsetta della figlia, che ha appena 19 anni. Per entrambe è scattata la denuncia alla procura della Repubblica per tentata introduzione di sostanza stupefacente. “Oramai si combatte una guerra quotidiana – commentano Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, rispettivamente segretario regionale e presidente dell’Uspp – a causa dei continui tentativi di introduzione die cellulari nelle carceri”. I due sindacalisti ricordano che “in Campania, dove ...

