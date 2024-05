Tennis - il doppio femminile con Paolini ed Errani vola in semifinale agli Internazionali

Internazionali Roma - doppio femminile Errani-Paolini in semifinale Su un "Pietrangeli" da sold out, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato le semifinali nel tabellone del doppio agli Internazionali d’Italia femminili. Nei quarti le due azzurre si sono imposte per 6-3 5-7 10-5, in un’ora e tre quarti di ...

Canottaggio - il doppio pesi leggeri femminile approda in finale agli Europei. Semifinali per il singolo senior maschile Va in archivio la seconda giornata degli Europei 2024 di Canottaggio e paraCanottaggio, in corso a Szeged, in Ungheria: dopo le ultime preliminary race e tutti i ripescaggi, l’Italia rimpingua il proprio bottino di equipaggi in finale A, portandolo ...