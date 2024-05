Tennis - dalla Spagna assicurano | Rafa Nadal giocherà il Roland Garros

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Secondo i media spagnoli, è pressoché certa la partecipazione dial. Dopo la prematura sconfitta a Roma, al secondo turno contro Hurkacz, ilta spagnolo ha fatto ritorno a Manacor per riprendere gli allenamenti presso la sua Academy. La prossima settimana volerà invece a Parigi per preparare quello che sembra essere il suo ultimo. Decisive le sensazioni positive provate durante gli allenamenti al Foro Italico – ma non confermate in campo -, che hanno convintoa provare a spingere. Secondo della fonti citate da As,sta bene e, salvo sorprese, sarà tra i protagonisti a Parigi. SportFace.