Tendenze 2024 | le declinazioni del tenniscore per l’Estate

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Life&People.it Il tennis vive un momento molto favorevole: se fino a qualche tempo fa era uno sport di nicchia, adesso è apprezzato e seguito da un’ampia fascia di pubblico, grazie ai volti dei nuovi atleti che rappresentano le virtù migliori dell’agonismo. Tennisti di successo presenti a sfilate ed eventi mondani, in grado d’ispirare anche fenomeni di lifestyle: è in questo scenario che nasce, tra le, il. Non si tratta esclusivamente di moda, poiché la questione coinvolge arte, musica e cinema, assumendo le caratteristiche di una vera e propria corrente culturale. Sebbene marchi come Lacoste, Sergio Tacchini e Ralph Lauren siano percepiti come depositari dell’estetica legata al tennis anni ’70 e ’80, la storia dell’influenza di questo sport sul costume ha radici assai più profonde. Le origini delle ...

