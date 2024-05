Taylor Swift | The tortured poets department è disco d’oro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il nuovo album di, “THE” conquista la certificazione in Italia diin sole due settimane, risultato mai ottenuto prima dall’artista in Italia. Il progettografico rimane stabile per la seconda settimana consecutiva al primo posto della classifica FIMI nella categoria CD, vinili e musicassette. Continuano i successi anche di “Fortnight“, singolo in collaborazione con Post Malone che ha accompagnato la pubblicazione del, attualmente stabile nelle radio italiane in Top 50 della classifica EarOne. “Fortnight” è diventata la canzone che ha totalizzato più stream in un solo giorno nella storia di Spotify, debuttando #16 nella classifica Spotify Italia con un totale di 16 brani di ...

Diventata virale l’immagine di un neonato , sdraiato per terra, durante il concerto di Taylor Swift a Parigi. Il piccolo si trovava sul parterre , sopra una coperta e con i paraorecchie per via della musica troppo alta. Nella foto si intravede anche ...

Taylor Swift sbarca a San Siro, Vasco e Bruce Springsteen le superstar da non perdere: l’estate della musica a Milano - taylor swift sbarca a San Siro, Vasco e Bruce Springsteen le superstar da non perdere: l’estate della musica a Milano - Basterebbe dire che i concerti di San Siro si aprono con Bruce Springsteen (1 e 3 giugno) e si chiudono con taylor swift (13 e 14 luglio), come dire gli artisti mondiali simbolo degli anni Ottanta e ...

La «regina Mida» Taylor Swift - La «regina Mida» taylor swift - Il suo The Eras Tour ha già generato 1,5 miliardi di dollari di indotto. E il 13 e 14 luglio arriverà a Milano ...

I look più magici e indimenticabili di Taylor Swift indossati durante The Eras Tour - I look più magici e indimenticabili di taylor swift indossati durante The Eras Tour - Anche a Parigi Alberta Ferretti continua a firmare i look della cantante americana, che ha condiviso con noi i bozzetti degli abiti ...