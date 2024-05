Tavolo sistema moda | Intervenga il governo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non c’è tempo da perdere perchè la tendenza non si arresta. Ildel distretto Prato-Firenze e le produzioni dell’area del Cuoio vivono dal 2022 un forte rallentamento. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, rispondendo alle sollecitazioni arrivate da ammninistrazioni, sindacati e assosciazioni di categoria, ha cercato subito di incidere. Oggi sui tavoli dei ministri Adolfo Urso e Marina Calderone arriverà la sua lettera in cui si chiede l’apertura di un confronto nazionale sultoscano che necessita, non solo di sostegni di breve periodo, ma anche e soprattutto di una visione strategica più ampia e strutturale. Nel frattempo la Regione Toscana non resta alla finestra ma mette in campo bandi specifici di supporto e risorse ad hoc per la formazione in un ambito di ...