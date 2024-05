Tartarini difende Musetti | Il problema è paragonarlo a Sinner Critiche ingiuste - a Roma non stava in piedi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pazienza e giudizio. Lorenzova in cerca di un equilibrio in mesi non semplici per la sua vita tennistica e personale. L’arrivo di un figlio ti cambia tante cose, specie per un ragazzo di 21/22 anni, bisognoso di esperienze e di certezze nel percorso.sembra un po’ averle smarrite e allora, in avvicinamento al Roland Garros 2024, ci siamo rivolti a Simone, coach del toscano che lo segue da sempre. Il primo tema approfondito conha riguardato lo stato di salute del carrarino., infatti, è stato costretto a ritirarsi dagli Internazionali d’Italia, non terminando l’incontro di secondo turno contro il francese Terence Atmane: “È stato veramente male per tre giorni, garantisco che faceva fatica anche ad alzarsi dal letto. Ha provato a giocare contro Atmane, ma le ...

