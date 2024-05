Tari - la tassa dei fessi che la pagano per due

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 15 maggio 2024) C’è chi paga laanche per gli altri? Quest’anno lacomunale sui rifiuti si presenta come un salasso per gli italiani. Dietro, è vero, ci sono inflazione, guerre e prezzi dell’energia. Ma si chiama evasione il motivo dietro il super aumento. I Comuni italiani hanno un buco di 7 miliardi di euro:e Imu che non riescono a riscuotere. Non tutti, anzi, pochi. E così dal 2018 al 2022, in media, nel Paese lasui rifiuti è scresciuta del 7% (dati Uil). E quest’anno, in attesa che tutte le Amministrazioni approvino le nuoveffe (c’è tempo fino al 30 giugno) è già evidente che i rincari saranno pesanti. Non ovunque, ma in gran parte del territorio. Certo non si arriva quel +13,7% previsto dall’’Arera, l’Autorità di regolazione per energia ...