Taremi e Zielinski non più mistero per l’Inter! Punti fermi 2024-2025

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 15 maggio 2024)faranno parte della rosa dela partire dal prossimo 1 luglio. I due acquisti a parametro zero sono ormai una certezza, tanto che non c’è più niente da nascondere. IN ARRIVO –ha già completato due acquisti per il: Mehdie Piotr. La prima anticipazione, dopo tanti mesi di voci più o meno confermate, l’aveva data Piero Ausilio in occasione della festa scudetto in Duomo. E oggi l’ha ribadito, senza mezzi termini, anche il vice direttore sportivo Dario Baccin. Le sue parole: «Ovviamente, come tutti i mercati, ci saranno delle difficoltà anche quest’anno. Sappiamo che questo gruppo ha fatto molto bene, speriamo ci sia da toccare il meno possibile. Siamo orgogliosi di aver messo dentro due ...