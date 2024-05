Tante emozioni - un solo obiettivo | Coppa Italia Le SENSAZIONI dei TIFOSI nerazzurri in vista di Atalanta Juve

Atalanta e Juventus sono pronte a scendere in campo per l’ultimo atto della Coppa Italia . La squadra di Gasperini sta attraversando un momento entusiasmante ma i bianconeri sono sempre un osso duro soprattutto nella competizione nazionale. “Non ...

Angelo Domenghini a Fanpage.it racconta lo storico trionfo dell’Atalanta in Coppa Italia del 1963 e lo confronta con la finale che la Dea giocherà con la Juventus.Continua a leggere

Massimo Giletti in esclusiva ai nostri microfoni sulla Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: “La Dea è favorita, ma in Finale può succedere di tutto”. 21 punti in 17 giornate. E’ questo il bottino raccolto dalla Juventus nel girone di ...