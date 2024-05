(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gli affetti a Roma, ora che poi è anche nonno. E poi il partito,, rivitalizzato dopo – e nonostante – la morte del Cav. “Senza di lui sarebbe il diluvio”, dicono i fedelissimi (l’ultim... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

(Adnkronos) – Via libera della commissione Finanze del Senato all' emendamento del governo per la stretta al Superbonus che, tra le altre restrizioni, spalma il credito su 10 anni, contro i 4 previsti in precedenza. La proposta di modifica, a quanto ...

Passa alla commissione Finanze del Senato l’emendamento del governo al decreto Superbonus , che prevede l’obbligo di spalmare i crediti per 10 anni con effetto retroattivo. Obiettivo mancato da parte di Forza Italia di evitare la retroattività, ...

Tajani presidente della commissione Ue: la suggestione che scuote Forza Italia e il governo - Tajani presidente della commissione Ue: la suggestione che scuote forza italia e il governo - Il leader di forza italia fa sapere che non è interessato a succedere a Ursula von der Leyen, ma nel governo e a Bruxelles se ne parla. Viaggio tra le anime azzurre in rivolta contro Giorgetti sul sup ...

"Sicurezza, serve una task force. Non bastano presidi e pattuglie" - "Sicurezza, serve una task force. Non bastano presidi e pattuglie" - Portomaggiore, il consigliere di forza italia Grilanda critica le misure messe in campo dall’amministrazione "Bullismo, caporalato e criminalità si contrastano con indagini e tracciando i pregiudicati ...

SCONTRO SUL SUPERBONUS/ “I conti danno ragione a Giorgetti, serve anche una commissione d’inchiesta” - SCONTRO SUL SUPERBONUS/ “I conti danno ragione a Giorgetti, serve anche una commissione d’inchiesta” - In questo giorni si è assistito a un braccio di ferro nella maggioranza tra forza italia e il Mef sia sul Superbonus che sulla Sugar tax ...