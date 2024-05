(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dalle parole di Putin "mi pare il solito ma vediamo, se c'è disponibilità allaben venga ma non puòla, deve esserci una possibilità per l'dilibera e indipendente. Noi siamo per perseguire la pace ma una pace giusta" ma "se ci sono disponibilità da partea Russia mai dire mai". Lo ha detto Antonioa Radio 24, commentando le dichiarazioni di Vladimir Putin in vistaa sua visita in Cina. "La battaglianon è persa, l'Occidente continua a sostenere l', ieri c'è stata la visita di Blinken che ha dato un messaggio chiaro di sostegno", ha aggiunto.

Tajani, la trattativa non può essere la fine dell'Ucraina - Tajani, la trattativa non può essere la fine dell'Ucraina - Dalle parole di Putin "mi pare il solito ma vediamo, se c'è disponibilità alla trattativa ben venga ma non può essere la fine dell'Ucraina, deve esserci una possibilità per l'Ucraina di essere libera ...

Trattative Ita-Lufthansa, cammino ancora in salita - Trattative Ita-Lufthansa, cammino ancora in salita - Le trattative tra Ita e Lufthansa riflettono la complessità delle fusioni aeree in un contesto già di per sé molto regolamentato. “È sempre complicato, bisogna sempre avere tanta pazienza”, ha ...

Gazzetta: “Conte sarebbe la miglior soluzione per il Napoli, ma la trattativa è complicata” - Gazzetta: “Conte sarebbe la miglior soluzione per il Napoli, ma la trattativa è complicata” - Aurelio De Laurentiis non molla la presa su Antonio Conte. Il presidente vuole chiudere l'operazione il prima possibile ...