Taiwan rileva 45 jet e 6 navi militari Cina intorno all' isola

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il ministero della Difesa diha riferito di averto 45 aerei e seicinesiall'nelle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia), con un'impennata delle attività a cinque giorni dalla cerimonia di insediamento del presidente eletto William Lai. Un totale di 26 aerei, si legge in una nota, ha attraversato la linea mediana dello Stretto dio ha raggiunto la zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) a nord e a sudovest, aggiornando il record del 2024 a fronte dei 20 aerei segnalati il 20 marzo. Le forze armate dell'"hanno monitorato la situazione e risposto di conseguenza".

