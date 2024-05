Svolta nel caso Salis | la gioia del padre

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono stati concessi i domiciliari all’insegnate italiana in Ungheria Spiraglio di speranza per Ilaria, la docente italiana che è stata arrestata in Ungheria. È stata accolta, oggi, 15 maggio, la richiesta di ricorso presentata dai suoi legali: potrà andare ai domiciliari. Nella precedente udienza il giudice Jozsef Sós, a marzo, le aveva negato i domiciliari sia in Italia che in Ungheria. In appello la richiesta p stata accolta. Ilaria, candidata alle elezioni Europee con Avs, lascerà il carcere ungherese dopo 15 mesi. A suo carico pende l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. Il provvedimento, prevede il braccialetto elettronico, diventerà esecutivo non appena verrà pagata la cauzione prevista dal tribunale. A commentare la notizia, all’Ansa, ilRoberto. “Ilaria è entusiasta ...

