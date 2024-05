Svolta in Olanda Wilders | raggiunto l' accordo per formare il governo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A sei mesi dall'elezioni i quattro partiti si accordano per il nuovo esecutivo "ibrido": non accadeva dal 1918. Ma il nome diresta divisivo

L’ombra della destra sulle europee nei Paesi Bassi - L’ombra della destra sulle europee nei Paesi Bassi - Dopo il successo di Geert wilders alle legislative dello scorso anno, gli olandesi potrebbero dare di nuovo fiducia alla destra populista. Ma il risultato del voto dipenderà soprattutto dal comportame ...

L’Olanda svolta a destra: accordo di governo dopo sei mesi - L’Olanda svolta a destra: accordo di governo dopo sei mesi - Fumata bianca per un governo olandese dopo quasi sei mesi di negoziati. A darne notizia è stato Geert wilders, il controverso leader anti-Islam del partito di estrema destra Pvv, uscito nettamente ...