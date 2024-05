Svizzera - accoltella i passanti in mezzo alla strada | diverse persone ferite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un grave episodio di violenza ha scosso la tranquilla città di Zofingen, nel nord della, quando un uomo armato di coltello ha aggredito diversi. L’incidente ha provocato numerosetra la gente del posto, compresa una donna incinta. Le vittime sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno e ha seminato il panico tra i cittadini. Dopo l’attacco, l’aggressore si è barricato in un edificio vicino, intensificando momenti di tensione e paura nella comunità. La situazione è stata gestita con prontezza dpolizia cantonale, che è intervenuta sul posto, circondando l’area e negoziando con l’uomo. Arresto dell’Aggressore L’aggressore è stato arrestato dpolizia alle 18:38, come annunciato ...