Svelato il ritratto ufficiale di Re Carlo III su sfondo rosso - svelato il ritratto ufficiale di Re Carlo III su sfondo rosso - Londra, 15 mag. (askanews) - Re Carlo III ha svelato a Buckingham Palace il suo primo ritratto ufficiale da Re, con indosso l'uniforme ...

Cisl Lazio: chiesto alla Regione un tavolo sull’amianto - Cisl Lazio: chiesto alla Regione un tavolo sull’amianto - Roma, 15 mag. (askanews) – “Il tema della salute e sicurezza è da tempo al centro della nostra attenzione come sindacato a tal punto che da mesi, come Cisl, abbiamo lanciato una mobilitazione nazional ...

Il primo ritratto di Re Carlo non piace a nessuno - Il primo ritratto di Re Carlo non piace a nessuno - Il primo ritratto ufficiale di Re Carlo III del Regno Unito, un’opera rivoluzionaria che però non è piaciuta sui social. Il Buckingham Palace ha da poco svelato il primo ritratto ufficiale di Re Carlo ...