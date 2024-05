Suri Cruise rinnega il cognome del papà Tom | Per lei lui non esiste più

(Di mercoledì 15 maggio 2024), la figlia di Tome Katie Holmes, dopo i festeggiamenti per i suoi 18 anni (in assenza del suo celebre), è tornata sotto i riflettori per una scelta che fa discutere. La giovane avrebbe deciso di abbandonare ildel padre, scegliendo come nome d’arte per la sua carriera teatrale il nome della mamma. Non più, maNoelle Non, maNoelle. Sarà questo il nome della ragazza che ha deciso di esordire in un musical organizzato dal corso di teatro della sua scuola, prova finale prima di concludere gli studi superiori. Dopo il divorzio dei suoi genitori,ha perso i contatti con il proprio. Come riporta Tmz, Tom ...

Suri , la figlia che l'attore di Mission Impossible ha avuto da Katie Holmes, ha deciso di esordire a teatro senza il cognome del padre: "Lei non vuole fare affidamento su di lui per nulla, per lei non esiste più".Continua a leggere

Suri Cruise "rinnega" il cognome di papà Tom: «Per lei lui non esiste più». Il nuovo nome scelto in omaggio a mamma Katie Holmes - suri Cruise "rinnega" il cognome di papà Tom: «Per lei lui non esiste più». Il nuovo nome scelto in omaggio a mamma Katie Holmes - suri, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, dopo i festeggiamenti per i suoi 18 anni (in assenza del suo celebre papà), è tornata sotto i riflettori per una scelta che fa ...

Suri rinnega papà Tom Cruise: “Ha rifiutato il suo cognome, per lei lui non esiste più” - suri rinnega papà Tom Cruise: “Ha rifiutato il suo cognome, per lei lui non esiste più” - suri, la figlia che l'attore di Mission Impossible ha avuto da Katie Holmes, ha festeggiato la maggiore età, in assenza di suo padre, nella settimana e ha quindi deciso di abbandonare il suo cognome, ...