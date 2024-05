Supergirl | Woman of Tomorrow - ecco quando uscirà il secondo film del DCU di James Gunn

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La pellicola sarà ilprogetto di questo primo capitolo del DC Universe concepito da, subito dopo Supermanofè stato tra i primi progetti annunciati daper il suo nuovo DC Universe in partenza e vedrà Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El. Il, che ha finalmente una data d'uscita, sarà ilprogetto del DCU che verrà inaugurato al cinema da Superman nel luglio 2025. Oltre a quello della Alcock, gli altri nomi confermati nella produzione sono Craig Gillespie (Crudelia), che si occuperà della regia, e Ana Nogueira (The Vampire Diaries), che invece ha firmato la sceneggiatura. Il progetto - tratto dall'omonima serie a fumetti del 2022 di Tom King …

