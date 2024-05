Supergirl - svelata la data di uscita del film DC con Milly Alcock

(Di mercoledì 15 maggio 2024): Woman of Tomorrow, secondo lungometraggio del nuovo Universo DC dopo il Superman di James Gunn, debutterà il 26 giugno 2026 in Imax. Ilvedrà(House of the Dragon) nei panni della protagonista Girl of Steel, con Craig Gillespie (Crudelia) alla regia da una sceneggiatura di Ana Nogueira (The Vampire Diaries). Il progetto – adattato dall’omonima serie di fumetti del 2022 di Tom King e Bilquis Evely – portalontano dalla Terra, mentre viaggia attraverso il cosmo con il suo fidato cane, Krypto the Superdog, al fine di sfuggire a una vita trascorsa all’ombra di suo cugino, Superman. Come aveva dichiarato James Gunn presentando il personaggio nel gennaio 2023: “Vedremo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da ...

