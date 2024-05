Superbonus - tutto quello che c’è da sapere per villette e condomini Oggi il voto del Senato

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Spalmadetrazioni in dieci anni. Taglio al bonus ristrutturazioni. Stop alle compensazioni per le banche. Sono alcune delle novità inserite nel testo del decreto

"Io il Superbonus l'ho gestito per 6 mesi , Draghi e Meloni hanno avuto tutto il tempo - perché i dati reali ce li ha tutti Enea - per quantificare da subito l'andamento. Lo hanno gestito loro e oggi cercano un capro espiatorio", dice Giuseppe ...

"Siamo già soddisfatti di alcune modifiche che sono state apportate, come da noi richiesto, al testo del decreto con un emendamento del governo. Questo per quanto riguarda alcune tutele del settore dell'edilizia", afferma ad Affar Italia ni.it il ...

Superbonus, Confedercontribuenti:ricorso contro emendamento Giorgetti - superbonus, Confedercontribuenti:ricorso contro emendamento Giorgetti - Roma, 15 mag. (askanews) – Confedercontribuenti ha incaricato immediatamente i propri legali di fare ricorso contro l’emendamento Giorgetti sul superbonus, dopo il voto di ieri sera in Commissione Fin ...

Superbonus: Renzi, ‘Iv contro il governo ma non contro l’Italia’ - superbonus: Renzi, ‘Iv contro il governo ma non contro l’Italia’ - Roma, 15 mag (Adnkronos) – “A proposito del voto di ieri in Senato. 1. Italia Viva è contro il Governo Meloni. E infatti oggi vota NO alla questione di fiducia. 2. Italia Viva fa da cinque anni da so ...

Cna Calabria: "Imprenditori preoccupati per nuove modifiche al Superbonus 110%" - Cna Calabria: "Imprenditori preoccupati per nuove modifiche al superbonus 110%" - Catanzaro – Il presidente Cna Calabria, Giovanni Cugliari, scrive ai parlamentari in merito alle preoccupazioni sollevate da diversi imprenditori per via delle modifiche al superbonus 110% ... Un ...