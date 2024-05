Superbonus - tra blitz e scomparse il decreto ottiene l’ok | vince la linea dura di Giorgetti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 15 Maggio 2024, 18:34 Ilha ottenuto il via libera della commissione Finanze del Senato, con dieci voti a favore e sette contrari, dopo ore di difficoltà affrontate dalla Commissione e una situazione che si è fatta bollente. Forza Italia e Tajani hanno dovuto accettare la decisione di GiancarloL'articolo proviene da Il Difforme.

Giancarlo Giorgetti blinda tutte le ultime strette volute dal Mef all?applicazione del Superbonus . Giorgia Meloni e Forza Italia - anche se gli azzurri rivendicano come loro la battaglia -...

(Adnkronos) – Sul dl Superbonus il governo porrà oggi la questione di fiducia con il voto che è previsto domani mattina, con le dichiarazioni di voto attese alle 8.30 e poi la chiama, introno alle 10. Il via libera al provvedimento è arrivato in ...

Superbonus, Ciriani annuncia in Aula al Senato voto di fiducia - superbonus, Ciriani annuncia in Aula al Senato voto di fiducia - Ad annunciarlo ufficialmente nell'Aula di Palazzo Madama è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della discussione generale sul provvedimento. L'intenzione di porre la ...

DL Superbonus, 400 mln. alle nuove pratiche nei crateri 2009 e 2016-’17 - DL superbonus, 400 mln. alle nuove pratiche nei crateri 2009 e 2016-’17 - L’AQUILA – “Il plafond di 400 milioni di euro per consentire la cessione e lo sconto in fattura nelle zone colpite dai sismi, dell’Aquila del 2009, e del Centro Italia del 2016 e 2017, potrà ...

Superbonus, Liris e Sigismondi: “L’Aquila e l’Abruzzo al centro dell’agenda di centrodestra” - superbonus, Liris e Sigismondi: “L’Aquila e l’Abruzzo al centro dell’agenda di centrodestra” - Così Liris e Sigismondi, sull’emendamento che li vede primi firmatari all’interno del decreto legge superbonus, approvato ieri dalla commissione Finanze del Senato. In sostanza, l’emendamento modifica ...