Superbonus - Tajani | Se provvedimento non sarà modificato voteremo contro

CREDITI SUPERBONUS: ANIEM ABRUZZO, “SPALMARLI IN 10 ANNI METTE A RISCHIO L’INTERO COMPARTO” - CREDITI superbonus: ANIEM ABRUZZO, “SPALMARLI IN 10 ANNI METTE A RISCHIO L’INTERO COMPARTO” - SAN GIOVANNI TEATINO – “Non è possibile trovarsi ogni settimana a dover apprendere di interventi normativi che modificano la gestione, le aspettative, i piani economici di decine di migliaia di aziend ...

Il governo disinnesca Forza Italia e alla fine si salva sul Superbonus - Il governo disinnesca Forza Italia e alla fine si salva sul superbonus - A prendere posizione con il ministro dell’Economia c’è anche il responsabile della Difesa, Guido Crosetto, che ci va giù pesante parlando del superbonus come di “un furto colossale” da smantellare, ...

Perché il Superbonus dà il via alle maggioranze a geometria variabile - Perché il superbonus dà il via alle maggioranze a geometria variabile - Forza Italia 'isolata' nel voto in commissione sul superbonus. L'emendamento del governo passa grazie al soccorso di Italia Viva ...