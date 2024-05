Superbonus - Lucchesi geometri | Tutelare le finanze dello Stato e considerare difficoltà proprietari

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – “Ilha avviato un importantissimo processo di decarbonizzazione nel nostro Paese e, pur non valutando quanto il non residenziale possa ancora impattare positivamente sul Pil, è indiscutibile che debbano essere tutelate le. Al tempo stesso, non possono non essere considerate le grandissimein cui si troveranno i