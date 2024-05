Superbonus - le nuove regole | cosa succede alle detrazioni e alle ristrutturazioni e chi si salva dalla stretta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il via libera allo spalma-crediti in commissione finanze sembra aver chiuso la lite nella maggioranza per il. L’emendamento porta a unaper le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi. E introduce anche l’obbligo di spalmare in dieci anni le. La norma vale anche per il Sisma Bonus e per il bonus barriere 75% per le spese sostenute nel 2024. Il decreto legge 39/2024 deve essere convertito entro il 29 maggio. La norma, spiega oggi il Corriere della Sera, esclude però esplicitamente coloro che hanno acquistato i crediti attraverso sconti in fattura o cessioni successive. L’allungamento a 4-5 o a dieci anni non toccherà le banche e le imprese che hanno acquistato i crediti fiscali, ma soltanto i contribuenti che li utilizzano nelle loro dichiarazioni dei redditi senza averli mai ceduti. La ...