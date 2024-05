Superbonus | Boccia - ' centrodestra in pezz - calpestano regole come Orbàn'

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Una grave scorrettezza istituzionale quella di Fratelli d'Italia. Prima hanno aggiunto un senatore di maggioranza, poi si sono 'comprati'' l'assenza di uno dell'opposizione. La deriva orbaniana è una realtà". Lo sostiene in un'intervista a 'La Repubblica' Francesco, capogruppo Pd al Senato, giudicando"gravissimo" quanto accaduto ieri in Commissione Finanze al Senato. "Quando capiscono di non riuscire ad andare avanti con la politica, aggirano ledemocratiche e provano a modificarle a proprio piacimento - accusa l'esponente dem -. È un precedente gravissimo imporre con la forza dei numeri una norma retroattiva che farà fallire migliaia di imprese e punirà i privati che si sono fidati dello Stato".

