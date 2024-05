Superbonus | Boccia - ‘centrodestra in pezz - calpestano regole come Orbàn’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Una grave scorrettezza istituzionale quella di Fratelli d’Italia. Prima hanno aggiunto un senatore di maggioranza, poi si sono ‘comprati” l’assenza di uno dell’opposizione. La deriva orbaniana è una realtà”. Lo sostiene in un’intervista a ‘La Repubblica’ Francesco, capogruppo Pd al Senato, giudicando”gravissimo” quanto accaduto ieri in Commissione Finanze al Senato. “Quando capiscono di non riuscire ad andare avanti con la politica, aggirano ledemocratiche e provano a modificarle a proprio piacimento – accusa l’esponente dem -. È un precedente gravissimo imporre con la forza dei numeri una norma retroattiva che farà fallire migliaia di imprese e punirà i privati che si sono fidati dello Stato”. L'articolo CalcioWeb.

“Il Giro d’Italia perde il suo più grande sorriso”: l’annuncio di Uijtdebroeks. Così Antonio Tiberi è la nuova maglia bianca - “Il Giro d’Italia perde il suo più grande sorriso”: l’annuncio di Uijtdebroeks. Così Antonio Tiberi è la nuova maglia bianca - Un ritiro improvviso: il Giro d’Italia perde Cian Uijtdebroeks, il 21enne belga capitano del Team Visma-Lease a Bike che doveva essere una delle rivelazioni di questa Corsa Rosa. “Cian non si è sentit ...

Superbonus: emendamento passa con appoggio IV, FI si astiene - superbonus: emendamento passa con appoggio IV, FI si astiene - (Teleborsa) - Al termine di una giornata a dir poco convulsa, via libera in Commissione Finanze del Senato all'emendamento del Governo sul superbonus grazie all'appoggio di Italia Viva. Alla fine, For ...