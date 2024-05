Superbonus - approvato l' emendamento | cosa succede nella maggioranza? Forza Italia si astien - Iv arriva in soccorso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Semaforo verde ieri dalla commissione Finanze del Senato per il terzo decreto di modifica del, l'agevolazione fiscale introdotta a maggio 2020 dal governo Conte II, che consiste in una...

A sorpresa, durante il Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti ha presentato un nuovo decreto legge per contenere i costi del Superbonus , che sarebbe stato poi approvato .Continua a leggere

Il Consiglio dei ministri di ieri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legge (non previsto nell’odg ufficiale) che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni ...

Mentre tiene banco la polemica tra Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti, con il primo che accusa il ministro dell’Economia di non averlo consultato sulle recenti proposte di modifica al Superbonus , è stato approvato un emendamento governativo al ...

Concluso l'iter in commissione, il decreto arriva blindato nell'Aula del Senato: oggi il voto di fiducia, poi il testo passerà alla Camera per l'ok definitivo entro il 28 maggio. Banchieri ancora sul ...

Archiviate le tensioni registrate in commissione Finanze del Senato, con Italia Viva che corre in soccorso della maggioranza in difficoltà dopo l'aut-aut di FI, sul decreto superbonus sembra esserci u ...

DL 39, novità su superbonus e detrazioni fiscali. Riduzione delle aliquote e spalmacrediti: cosa cambia per le ristrutturazioni edilizie ...