Superbonus - ad aprile oneri per lo Stato oltre 122 miliardi +

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Frena la corsa al rialzo deglidel. Al 302024 sale a 122,643di euro (122,24al 31 marzo) l'onere a carico delloper ilrelativo alle detrazioni maturate per i lavori conclusi. Lo rende noto l'Enea nel resoconto mensile indicando che ammonta a 117,588il totale degli investimenti ammessi a detrazione e a 112,025il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione.

La detraibilità in 10 anni delle spese per interventi col Superbonus riguarda un ammontare di detrazioni fruibili pari a quasi 12 miliardi tra il 2024 e il 2025. Emerge dalla relazione tecnica all'emendamento del governo al decreto Superbonus ...

