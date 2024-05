Superbonus - accordo sul decreto | resta la stretta del Mef sui crediti Sugar ta - passa il rinvio

Superbonus, la detrazione in dieci anni resta retroattiva - superbonus, la detrazione in dieci anni resta retroattiva - Sfuma l'accordo sulla stretta al superbonus: detrazione in dieci anni per i lavori a partire dal 1° gennaio 2024 e nuova stretta sugli altri bonus edilizi.

Italia Viva salva il Superbonus: Forza Italia si astiene mentre il governo ottiene il via libera - Italia Viva salva il superbonus: Forza Italia si astiene mentre il governo ottiene il via libera - Nella travagliata sessione in commissione sul decreto superbonus, il tentativo di Fratelli d'Italia ... i numeri in commissione si sono ricomposti e si è giunti a un accordo anche sulla questione ...

Scontro sul Superbonus, Forza Italia si astiene e Italia Viva vota sì - Scontro sul superbonus, Forza Italia si astiene e Italia Viva vota sì - Gli azzurri minacciano di votare contro, poi si astengono in cambio del rinvio di un anno della legge contro le bevande zuccherate. Giorgetti: "Il superbonus è come la droga, bisogna disintossicarsi" ...